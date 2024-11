Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: Noel impeccabile, attesa per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.49: All’intermedio McGrath ha un ritardo di 99 centesimi10.48. Buonissima la prova di Gstrein. L’austriaco nella seconda parte perde relativamente poco ed è secondo a 1?06 da. Ora McGrath10.47: All’intermedio Gstrein ha 61 centesimi di ritardo10.46: Buona prova per lo svedese Jakobsen che si inserisce in terza posizione a 1?42 da. Si parte da meno un secondo e poi c’è la gara. Ora Gstrein10.45: Jakobsen ha 63 centesimi di ritardo all’intermedio10.44: Perde tanto nella seconda parte l’austriaco Raschner ma disputa una buona gara chiudendo a 1?75 daed è terzo. Ora Jakobsen10.43: Raschner ha 87 centesimi di ritardo all’intermedio10.42: E’ secondo il britannico Ryding che ha lasciato poco meno di un secondo in pista nella seconda parte di gara ed ha un ritardo di 1?23.