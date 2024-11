Ilgiorno.it - Le Tute gialle ripuliscono il Bosco del Fontanone

Cinquantaildel, la maxi-esercitazione della protezione civile di Città Metropolitana diventa un’azione utile per la porzione cernuschese del parco Est delle Cave. Al lavoro volontari in arrivo da tutto l’hinterland, l’opera è andata avanti per due giorni e ha permesso di mettere a disposizione dei cittadini sentieri bloccati di alberi caduti. L’operazione sicurezza ha messo in evidenza l’impegno "di uomini e donne che prestano tempo e fatica per la nostra serenità, sempre pronti a intervenire nelle situazioni di emergenza", sottolinea l’Amministrazione. La prova ha interessato 18 città della provincia da Cassano a Paullo, a Trezzano sul Naviglio. Bar.Cal.