La magia in “salotto“. Si accendono le luminarie. Una festa lunga 40 giorni

Il Villaggio di Natale di Monza ha preso vita ieri pomeriggio. Momento clou, il taglio del nastro e l’accensione del tappeto stellato che avvolge il cuore di Monza, da piazza Carducci, Largo IV novembre, piazza San Paolo, via Cortelonga e via Mantegazza. Ha dato il via alla kermesse di oltre 40“Natale Insieme“. A sottolineare il “clic day“ l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico cittadino Sarabanda, del coro Street Gospel e di SportCulture SSD con uno spettacolo “on ice“ sulla pista di ghiaccio in largo IV novembre. "Tutti arrivano al Natale riconoscendo una tradizione antichissima - introduce il Sindaco Paolo Pilotto - che ci mette “insieme“. Presentare la città in un modo così bello è un modo per avviare ciò che ci fa stare bene insieme, cittadini monzesi e non. Che questi 40di luci in città sianodi luci dentro di noi e per noi".