Il primo incontro Five Eyes in Giappone fa arrabbiare la Cina

Per la prima volta, ilha ospitato undei, l’alleanza di intelligence che include Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. L’evento si è svolto a Tokyo mercoledì scorso ed è stato parte di una conferenza più ampia che ha coinvolto alti rappresentanti delle Forze di autodifesasi.Secondo Osamu Kai, consigliere del capo di stato maggiore che ha guidato la delegazionese, l’ha rappresentato un’opportunità per approfondire la comprensione reciproca delle sfide globali e promuovere la visione di Tokyo di un Indo-Pacifico libero e aperto, come riportato dal Japan Times. Da tempo ilambisce a diventare il sesto membro del gruppo, una mossa giustificata dal suo ruolo di prima linea nelle sfide strategiche della regione e dalle minacce condivise:in primis ma anche Corea del Nord.