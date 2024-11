Notizie.com - Guerra in Ucraina, la Russia recluta yemeniti mentre Zelensky aspetta la pace

Arrivano novità dal fronte diindove lamanderà degliti per combattere. Intantosi pronuncia sulla.Il conflitto va avanti, ma si vede una piccola luce in fondo al tunnel con la parola “” che ora non rappresenta più un’utopia.in, lala(ANSA) Notizie.comL’ultima novità arriva direttamente dal Financial Times che cita delle fonti informate per specificare come laabbiato degliper mandarli direttamente inad affrontare la. Questo dimostra, ancora una volta, che ci sia un legame piuttosto importante tra Mosca e i ribelli sciitifiloiraniani Houthi che si propongono contro Israele, Stati Uniti e occidente in genere.Sempre il Financial Times ha specificato di aver contattato in prima persona alcune reclute yemenite che colpite da povertà estrema e dallain patria aveva accettato di viaggiare incon una promessa di lavoro pagato successivamente e addirittura la cittadinanza.