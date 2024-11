Quotidiano.net - Grande Fratello: eliminato, nominati e polemiche del 23 novembre

Leggi su Quotidiano.net

Quella del 23è stata la prima puntata in onda di sabato sera del2024. Mai in questa edizione, infatti, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini era andato in onda durante il fine settimana. Questa scelta si deve alla necessità da parte di Mediaset di mandare un programma ritenuto “forte” - che forte in ogni caso non è, visto che i risultati dal punto di vista degli ascolti tv non sono mai esaltanti - in controprogrammazione per opporsi allo strapotere di ‘Ballando con le Stelle’ su Raiuno dopo la conclusione di ‘Tu sì que vales’. E così ecco la truppa degli inquilini della Casa approdare in prima serata il sabato. Ad esseredurante la puntata di sabato 23è stato Clayton Norcross. Ierano Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.