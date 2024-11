F1 Marko distrugge Perez | Non ascolta né capisce i miei consigli Sono stanco di lui

Leggi su Sportface.it

“Abbiamo necessità di avere due piloti che facciano punti, se non sbaglio Max ha più di 200 punti in più rispetto a Checo. Adesso la cosa importante per noi era chiudere il campionato e vincere il titolo con Max, ma per noi questa è comunque una sconfitta. Non possiamo vincere il Mondiale costruttori e per noi questo è un problema”. Il superere della Red Bull, Helmut, ha di fatto scaricato Sergioal termine del GP di Las Vegas, e così per Checo, giunto soltanto decimo, restano basse le speranze di confermare il sedile anche il prossimo anno, nonostante il contratto che lo lega per altre due stagioni al team austriaco: “? Riesce a comprenderli? No!di parlare di lui. I piloti che minosempre arrivati ??in alto. Non tuttiVerstappen o Vettel!”, ha aggiunto furioso.