Coppa Davis 2024 Berrettini | Si vince e si perde tutti assieme

“Un po’ stanchezza dopo il match di ieri c’era ma l’ho messa da parte. La voglia di far bene era tanta, per il Paese e peri compagni, anche quelli che non sono qui. Sie siinsieme“. Ha commentato così Matteo, ai microfoni di RaiSport, la vittoria contro Botic van de Zandschulp, che ha regalato all’Italia il punto dell’1-0 nella finale della. Il classe ’96 romano ha poi aggiunto: “Dobbiamo sempre tenere i giri alti, anche perché innon si può saper mai. Vestire l’azzurro è un sogno e lo avevo già da bambino. Ascoltare l’inno è sempre emozionante: mi alleno e lavoro tanto anche e soprattutto per vivere questi momenti“.: “Sie si” SportFace.