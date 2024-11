Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri forestali donano alberi messi a dimora da alunni e docenti

In occasione della "Giornata Nazionale degli", idelle Marche hanno donato 350 piantineappartenenti a specie autoctone, ad 80 scuole distribuite in tutto il territorio regionale. Glisono statiin presenza die professori nell’ambito del progetto denominato "Un albero per il futuro", avviato dal 2021 dal Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare deisu tutto il territorio nazionale. Le giovani piantine, fornite dai vivai del RaggruppamentoBiodiversità, mirano a creare un "grande bosco diffuso", che dalle Riserve Naturali dello Stato e dalle Foreste demaniali storicamente gestite dai, si diffonde alle nostre città e alle scuole, divulgando la cultura della tutela ambientale tra le giovani generazioni.