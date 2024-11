Cagliari Nicola | Giochiamo con coraggio ma serve sistemare alcune cose

Leggi su Sportface.it

“Dobbiamo diventare più abili ad evitare certe situazioni di gioco, la squadra ha qualità seppur con qualche aspetto ancora da“. Sono queste le parole di Davide, tecnico del, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. “Le squadre che lottano per la salvezza hanno più o meno tutte gli stessi problemi. Da alcuni gol di troppo subiti alle reazioni caratteriali nel recuperare gli svantaggi. A volte subiamo delle reti con troppa facilità, spesso in momenti di partita a noi favorevoli. Dobbiamo diventare più abili a venir via da certe situazioni, ma subito il gol abbiamo subito avuto tante occasioni importanti. Ilè una squadra che hae che gioca – ha sottolineato – anche se dobbiamo mettere ancora a punto“.“Abbiamo dei giocatori con qualità, ma che hanno bisogno di tempo per dimostrarle – continua– Bisogna avere pazienza e creare attorno alla squadra un ambiente di fiducia, detto che rimane costante la ricerca di fattori che possano migliorare il gruppo.