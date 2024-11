Oasport.it - Badminton, Campionati Italiani Assoluti 2024: Emma Piccinin conquista singolare, doppio, e misto!

L’edizione numero 47 deidipasserà agli annali del movimento nazionale per la storica tripletta di(BC Milano), capace di fare proprio il titolo tricolore nelfemminile, nelfemminile e nel: era dal 2010 che tra le donne non si verificava questo evento, ed all’epoca a riuscirci fu Federica Panini.Nelfemminile,ha superato in due game, per 21-19 21-14, Yasmine Hamza (SSV Bozen), così come è accaduto anche nelfemminile, giocato insieme a Martina Corsini, nel quale hanno sconfitto per 21-10 21-13 Sofia Galimberti ed Anna Hell (ASV Uberetsch), e nel, disputato in coppia con Gianmarco Bailetti, in cui hanno battuto per 21-19 21-14 David Salutt e Martina Corsini (SSV Bozen/BC Milano).