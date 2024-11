Gaeta.it - Attesa per il vertice del centrodestra: focalizzazione sul taglio Irpef e stop alla web tax

Facebook WhatsAppTwitter In vista dell’incontro tra i leader del, crescono le aspettative su come le priorità di Forza Italia influenzeranno la manovra economica in discussione. Tra i punti principali vi sono ildell’per i redditi medio-alti e la richiesta di un intervento sulla web tax, evidenziando la necessità di tutelare le piccole e medie imprese e le testate giornalistiche, senza gravare su aziende consolidate nel settore digitale.Le richieste di Forza ItaliaForza Italia, guidata dal Vicepremier Antonio Tajani, sta cercando di delineare chiaramente le proprie richieste per la legge di bilancio. Il partito si concentra principalmente sulla questione deldell’, proponendo una diminuzione dell’aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Maurizio Casasco, economista e parlamentare del partito, ha sottolineato l’importanza di sostenere il ceto medio, una fascia di popolazione spesso trascurata nelle politiche fiscali precedenti.