Lortica.it - Arezzo, Città del Natale: luci, magie e… materassi profumati d’atmosfera!

Mentre lescintillanti delilluminano le vie di, richiamando migliaia di visitatori a vivere la magia della festività, questa sera, in pieno centro storico, una nuova attrazione ha catturato l’attenzione di residenti e turisti. Proprio davanti all’ingresso del museo della Vera Croce, a pochi passi da Piazza San Francesco, un materasso decorativo – chiaramente un omaggio all’arte povera – giace appoggiato al muro, accompagnato da un cestino stracolmo di rifiuti sparsi a terra. Un tableau vivant degno di una Biennale di Venezia, ma con un tocco di genuinità rustica che solopuò offrire.Non si tratta di semplice degrado, no. È forse una performance artistica? Una metafora della frenesia natalizia e del consumismo che lascia indietro gli scarti dell’umanità? O magari un invito alla riflessione per i passanti che, mentre si riempiono gli occhi di luminarie e bancarelle, devono fare i conti con il lato meno glamour della?“È una provocazione!” suggerisce un cittadino, con il cappotto ancora impregnato dell’inconfondibile fragranza del materasso in questione.