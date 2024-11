Isaechia.it - Alessandro Basciano si sfoga con Fabrizio Corona dopo la scarcerazione: “Non sto bene, verso Sophie provo una delusione profonda”

Leggi su Isaechia.it

è stato ospite nel nuovo programma web di, Falsissimo. Durante l’intervista,ha affrontato diversi temi, tra cui il recente arresto e rilascio dal carcere di San Vittore e il tumultuoso rapporto conCodegoni, madre di sua figlia.ha descritto dettagliatamente il momento dell’arresto:Quando mi hanno arrestato, stavo tornando a casa dalla palestra. Mi hanno detto che dovevano notificare un atto. Una volta saliti in casa, il maresciallo mi ha comunicato che si trattava di un mandato di arresto per portarmi a San Vittore. Non capivo, non riuscivo a realizzare.Lapiù grande, però, è stata scoprire che la denuncia proveniva anche da:Non ho provato rabbia, ma unaè intervenuto per chiarire che il rilascio diè stato favorito anche dalla serenità apparente del rapporto tra lui enei giorni precedenti.