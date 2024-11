Universalmovies.it - Wolfs | Apple Studios ferma la realizzazione del sequel

Eravate in ansia per ladeldel film– Lupi Solitari? Beh, potete stare tranquilli, non si farà!Il film di Jon Watts, presentato in pompa magna tra l’altro alla Mostra d’Arte Internazionale del Cinema di Venezia (i vincitori della Mostra), non ha soddisfatto produttori, pubblico e addetti ai lavori, pertanto non potrà contare sulladi un(tra l’altro annunciato in questo nostro ultimo aggiornamento). La conufficiale è arrivato direttamente dal regista, incontrato per l’occasione da Deadline in questi giorni:“Non so cosa dirigerò dopo, e non credo che ci sarà undi.”Come noto,– Lupi Solitari nelle settimane precedenti al suo rilascio ufficiale è passato dall’essere distribuito nelle sale ad una limitata al passaggio diretto suTV+, sintomo di un’insoddisfazione crescente da parte del colosso hollywoodiano.