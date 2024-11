Gaeta.it - Weekend di musica a Giulianova: eventi imperdibili per celebrare San Flaviano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della festa di Sansi prepara a unricco die cultura. L’associazione culturale “Nota Fulgens”, in collaborazione con il Comune di, organizza due concerti di grande rilevanza, offrendo un’opportunità imperdibile per gli amanti dellae per coloro che desiderano immergersi nella vivacità culturale del territorio.Programma dei concerti: il sabato con la Corale Sine NomineIl primo evento in programma si svolgerà sabato 23 novembre, alle ore 21:00, all’interno della storica Chiesa di Sant’Antonio, situata nel cuore diPaese. Sarà la Corale Sine Nomine di Teramo, diretta da Ettore Sisino, a prendere il palco per offrire una performance di grande impatto. La corale, nota per la sua versatilità e il suo repertorio che spazia dallasacra a quella popolare, promette di regalare un’esperienza emotiva unica agli spettatori.