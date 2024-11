Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 23 NOVEMBREORE 19.20 MATTEO BERTONCINIBUONASERA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN INTERNA PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE DI CASSIA E DI SALARIASULLA PONTINA E’ RIMOSSO INVECE IL SINITRO SEGNLATO IN PRECENZA, IL TRAFFICO E’ REGOLARESULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIAINFINE, IL TRASPORTO PUBBLIUCO:SULLA METRO C A CAUSA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B FINO AL 7 DICEMBRE SARA’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON LE ULTIMNE PARTENZE DEI TRENI ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21 DA SAN GIOVANI, POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ CON I BUS SOSTITUTIVIDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral