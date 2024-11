Oasport.it - Sci freestyle, Stevenson e Ledeux vincono l’apertura di Coppa del Mondo slopestyle a Stubai

(Austria) è andata in scena la prima tappa delladel2024-2025 di, disciplina dello sci. Lo statunitense Colbyha dettato legge nella gara maschile, trionfando con il perentorio punteggio di 92.00 davanti allo svizzero Andri Ragettli (91.00), al norvegese Tormod Frostad (90.00) e al connazionale Mac Forehand (89.00).Il 27enne americano si è imposto nel massimo circuito internazionale itinerante per la quarta volta in carriera, salendo sul gradino più alto del podio a oltre tre anni di distanza dalle ultime volte (era il marzo del 2021 quando fece festa tra Aspen e Silvaplana). I nostri Miro Tabanelli e Rene Monteleone erano stati eliminati in qualifica, rispettivamente con il 46mo (50.00) e il 49mo (44.50) riscontro.La francese Tessha vinto la gara femminile con 87 punti.