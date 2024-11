Sale su un’auto convinta che fosse il taxi ma viene aggredita e molestata Si salva lanciandosi dalla vettura in corsa

Leggi su Dayitalianews.com

Un banale errore di valutazione ha rischiato di costare carissimo ad una ragazza che, inconsapevolmente, è salita a sua insaputa sull’auto di un molestatore. I fatti si sono svolti nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre a Napoli, in corso Umberto e questa bruttissima storia si è conclusa nel quartiere Ponticelli nella periferia orientale di Napoli.L’auto del molestatore scambiata per unLa ragazza è salita a bordo disul Rettifilo,cheilche lei aveva chiamato per tornare a casa. È bastato poco per capire che aveva commesso un errore gravissimo: l’uomo alla guida del mezzo infatti ha iniziato a molestarla e, quando lei ha reagito, l’ha presa a schiaffi e le ha sottratto il cellulare, impedendole di chiedere aiuto.Terrorizzata, la giovane non ha potuto fare altro che aprire la portiera e lanciarsi dall’auto inperrsi dalle molestie e dagli abusi dell’uomo in via Fratelli Grimm, nel quartiere Ponticelli di Napoli.