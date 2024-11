Thesocialpost.it - Russell domina le qualifiche di Las Vegas: è pole davanti a Sainz e Gasly

Georgeconquista laposition del Gran Premio di Las, firmando un impressionante 1:32.312 al termine di una sessione diequilibratissima. Il pilota britannico della Mercedes suggella un weekend finora impeccabile, confermandosi protagonista assoluto sulla spettacolare pista americana.Ferrari in prima fila conAlle spalle disi piazza la Ferrari di Carlos, che con un ottimo 1:32.410 si assicura la partenza dalla prima fila, mostrando un grande feeling con il circuito. L’altra Rossa, guidata da Charles Leclerc, partirà invece dalla quarta posizione, penalizzata da un giro non perfetto che lo ha fermato sul crono di 1:32.783.sorprende, Verstappen solo quintoIl grande colpo lo mette a segno Pierre, che porta l’Alpine al terzo posto in griglia.