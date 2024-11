Panorama.it - Quel dossier ucraino che accusa i nostri generali

Soldati giocattolo» è l’irriverente titolo di undi 174 pagine che punta il dito contro alti ufficiali in congedo di otto Paesi europei, Italia compresa, alleati nella Nato ma bollati come filo russi. Il sottotitolo non lascia dubbi: «Ufficiali militari e dell’intelligence della Nato» coinvolti «nelle misure attive russe» contro l’Ucraina. A scriverlo il Center for defence reforms, centro studi di Kiev presieduto da Andriy Zagorodnyuk, ex ministro della Difesache chiarisce subito: «L’approccio cauto dell’Occidente cerca di evitare l’escalation in Ucraina. Potrebbe avere l’effetto opposto». Tra gli sponsor dell’istituto figura anche UK aid, costola del governo di Londra. Nel direttivo spicca il generale americano Wesley Clark, che ha comandato la Nato.I Paesi «analizzati» sono Francia, Spagna, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Norvegia e Italia.