One more | l’Italia piega l’Australia e torna in finale di Coppa Davis

Da Malaga, Pietro Corso.Un anno dopo siamo ancora qui, pronti ad assistere ad un’altradi, che aveva atteso 47 anni per vincere la seconda “insalatiera d’argento” della sua storia, adesso ha fame di tris. L’aggiornamento del libro dei record passa dall’ultimo atto contro l’Olanda, ma la sfida di oggi vinta controha confermato ancora una volta la potenza di fuoco dei ragazzi di Filippo Volandri. Nessuno potrà mai dirci come sarebbe finita in caso di parità, considerando le qualità del doppio dei nostri avversari odierni; per fortuna, rimarrà un pensiero di capitan Lleyton Hewitt che stanotte andrà a dormire con tanti “se” nella testa, conscio del buon percorso fatto dai suoi fino in fondo alla penultima sfida di Malaga.ha intanto migliorato il percorso del 2023, quando per giungere a giocarsi lavinse 2-1 contro l’Olanda (adesso finalista, per la prima volta nella sua storia) e la Serbia.