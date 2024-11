Sport.quotidiano.net - Nuova tegola per il Monza. Pessina ko, arrivederci al 2025. Galliani: "Mai così in 50 anni»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sosta e ripartenza: era questo il buon auspicio del, che resta ma che dovrà fare i conti con l’ennesimadi una stagione fin qui controversa. La notizia di metà mattinata riguarda il capitano Matteo: lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale. Quasi uno scioglilingua che si traduce in "al", in un centrocampo che nelle ultime settimane stava dando segnali nuovi con l’inedito schieramento a 3 e quindi con Bondo,e Bianco in campo insieme. Ipotesi quantomeno da rimandare. "Temevamo necessitasse addirittura di intervento chirurgico, per fortuna non è- commenta Adrianoall’arrivo negli uffici della Lega Serie A a Milano per l’assemblea -. È un anno un po’: non mi era mai capitato in 50di calcio due tendini".