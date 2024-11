Nuoto Paralimpico i Campionati Invernali a Livorno | Barlaam è record europeo nei 50 farfalla

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 novembre 2024 – Hanno preso il via, nella giornata di oggi, iItalianidi. Le gare si stanno svolgendo presso la piscina La Bastia die sono numerosi gli Azzurri della Nazionale, insieme a tanti giovani, protagonisti della competizione.Il racconto delle gare – Fonte finp.itDopo il tradizionale inno di Mameli, la Bastia disi è trasformata in un vero palcoscenico azzurro grazie ai 186 atleti in gara appartenenti alle 58 società presenti.Due sono stati ieuropei nuotati nella prima sessione gare in corta, il primo ce lo regala il pluricampioneSimone(GS FF.OO/Polha Varese) nei 50S9 con il crono di 26”83, il secondo invece porta la firma dell’azzurra Angela Procida (GSPD/CS Portici) nei 50 dorso S2 in 01’10”39.