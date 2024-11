Lettera43.it - Milano, l’urbanistica della solitudine e il nostro analfabetismo relazionale

«Con Ritz non si è mai soli». È un vecchio claim pubblicitario che ha tenuto banco da fine Anni 60 fino alla metà degli 80. Bastava un cracker dolce-salato per sentirsi in buona compagnia anche con sé stessi. Altri tempi, ovviamente. Perché si respirava ottimismo. Le famiglie erano numerose. C’erano molti più bambini e ragazzi che anziani e vecchi. La politica attirava e mobilitava gran partepopolazione. Ci si trovava in tanti nelle piazze e molti di più nei caffè e bar, che erano praticamente delle seconde case. Non c’erano i social e così le persone, per strada ma anche in autobus o in fila alle poste, si guardavano in faccia e attorno, anziché avere gli occhi fissi su lo schermo di un device. Insomma la società, in Italia e in Europa, era aperta, dinamica, fiduciosa, Non mancavano conflitti e crisi, ma la socialità era ricca di opportunità e luoghi dove manifestarsi.