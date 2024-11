Dailymilan.it - Milan-Juventus si gioca anche sul fronte economico: e Gerry Cardinale batte John Elkann. Il motivo

La sfida trasisul, conche ha tutto da imparare da. Ecco perché La super sfida tranon sisolamente in campo, masul. E da questo punto di vista, per il momento,ha davvero tutto da insegnare a. Sì, perché il club di via Aldo Rossi è reduce da due utili consecutivi per un totale di 10 milioni di euro.La società bianconera, invece, viaggia in una situazione di estrema negatività, dato che è reduce da due bilanci con perdite per un totale idi 323 milioni di euro. Quello che fa scalpore, però, è la chiusura della stagione 2023/2024 con -243 milioni di euro per la Vecchia Signora. Nel big match di San Siro, quindi, le due squadre giocheranno con l’obiettivo di continuare la propria rincorsa scudetto, con un occhio, però,alla sostenibilità economica.