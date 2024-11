Liberoquotidiano.it - Meteo, c'è il sole? Addio: Giuliacci svela il giorno in cui tornano gelo e piogge

Dopo una breve parentesi die di temperature miti, ecco che ile lesi preparano ad imperversare sull'Italia. A fare un quadro accurato della settimana che ci aspetta, la prossima, è il colonnello Mariosu.it: "La prossima settimana però sono attese altre perturbazioni che ci spingeranno ad aprire nuovamente l'ombrello! Quando sono attese quindi le prossime? In base alle ultime proiezioni dei modelli una debole perturbazione attraverserà la nostra Penisola già tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, sebbene con effetti relativamente modesti:per lo più deboli e isolate infatti bagneranno prevalentemente la Liguria, la Lombarda, l'Emilia e più giù le regioni tirreniche, e in particolare Toscana, Lazio e Campania. Le temperature, nonostante il maltempo, non scenderanno in modo significativo e in generale oscilleranno attorno ai valori tipici del periodo.