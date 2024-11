Thesocialpost.it - “Me l’ha ammazzata ma lei è sempre con me”, parla la mamma di Noemi

Leggi su Thesocialpost.it

Specchia (Lecce) – “Me, ma non meportata via”, queste le parole di Imma Rizzo, madre diDurini, la sedicenne uccisa dal fidanzato nel settembre del 2017. Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Imma ricorda la figlia e rinnova il suo impegno per evitare che altre donne debbano affrontare lo stesso calvario.Una tragedia indimenticabilefu vittima di un omicidio efferato: picchiata, accoltellata alla nuca e sepolta viva sotto una piramide di pietre. Un dolore senza fine, che sette anni non hanno lenito. “Era un’anima pura, una creatura speciale”, racconta la madre, ricordando le passioni della figlia: la danza, che aveva iniziato a tre anni, la musica e i cavalli. Nonostante fosse poco più che un’adolescente,aveva progetti chiari: “Voglio fare la psicologa, aiutare chi ne ha bisogno”, diceva spesso.