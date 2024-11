Manchester City-Tottenham oggi in tv | canale orario e diretta Premier League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Il programma e come vedere in tv, partita valida per la dodicesima giornata della. Deve cercare di riprendersi la squadra campione in carica, che nel periodo pre-sosta aveva incassato ben due sconfitte di fila in, allontanandosi sempre più da un Liverpool che invece vola e prova al fuga. La buona notizia è arrivata negli ultimi giorni, con il rinnovo di Pep Guardiola dopo mesi di rumors sul suo futuro. Vedremo se i Citizens avranno riacquisito anche un po’ di tranquillità in occasione del match contro la compagine londinese. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 di sabato 23 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e in streaming tramite la piattaforma NOW e Sky Go.in tv:SportFace.