Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: inizia gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 Italia decima al passaggio al mark 1.12.00 Ottimo via per Canada e Brasile, Tita questa volta non è riuscito a trovare uno start incisivo come in-1.11.59 SI PARTE!11.58 Due minuti prima di poter rivedere le imbarcazioni in azione.11.55 Ancora qualche minuto prima del via di-2.11.52 Rettifica sul risultato di-1: è l’Australia ad aver chiuso la regata in terza posizione, mentre la Svizzera si deve accontentare del quarto posto. I risultati infatti sono stati presi al passaggio al quarto mark, non sull’arrivo al traguardo per decisione della direzione.11.49 Le imbarcazioni sono già in preparazione per avviarsi in vista di-2.11.48 Italia che chiude in decima posizione la prima regata della sua storia in. Un punticino quindi per gli azzurri.