La follia politica di regalare all’estrema destra la difesa di Israele

Al direttore - Ha ragione Giuliano Ferrara, sarebbe il caso che l’Italia uscisse dalla giurisdizione della Corte penale internazionale. Ma non vorrei si pensasse che i mandati di arresto fossero un errore del sistema. Ricordo infatti che in sede Onu sono successe le seguenti cose. Primo: la presidenza del Forum per i diritti umani è andata all’Iran. Secondo: l’Arabia Saudita ha la presidenza della commissione per promuovere l’eguaglianza tra i sessi e per rafforzare i diritti delle donne nel mondo. Terzo: l’Iran ha assunto la presidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo. Ora la Corte penale internazionale chiede l’arresto di due ministri israeliani eletti democraticamente, mentre non persegue il governo siriano che ha fatto almeno 10 volte più vittime della guerra a Gaza, o i criminali sudanesi che hanno massacrato 150 mila connazionali e continuano il massacro nel silenzio del mondo.