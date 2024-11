Ilgiorno.it - La Cgil: nuova ripartenza. Uil sulle barricate

L’assessore Giancarlo Tancredi ha tenuto a precisare, durante l’incontro a Palazzo Marino con i segretari di, Cisl e Uil, che il salva Milano "non è un condono", non è un colpo di spugna su processi e indagini. Un tema delicato, che riguarda il futuro della città e anche il clima (teso) negli uffici comunali, dove diversi dirigenti e funzionari del settore urbanistica sono indagati per i presunti abusi edilizi. Ed è significativo il fatto che il primo incontro di Tancredi dopo l’approvazione della norma alla Camera sia stato con i vertici dei tre sindacati. Ne seguirà un altro, a breve, sul Pgt. "Noi siamo interessati al futuro piano di governo del territorio di questa città", spiega il segretario generale delladi Milano Luca Stanzione. "Crediamo che le scelte, a partire da quelle sugli oneri di urbanizzazione – prosegue – debbano avere l’obiettivo di restituire ai cittadini case abbordabili.