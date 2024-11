Incendio all’outlet di proprietà di una famiglia pontina | arrestato un 47enne

Leggi su Dayitalianews.com

L’del Pianeta Outlet: Cosa è AccadutoLa scorsa settimana, un gravedoloso ha devastato il negozio Pianeta Outlet di Frosinone, causando danni ingenti alla struttura. Le fiamme sono state appiccate da un uomo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre svuotava una tanica di liquido infiammabile attraverso una finestra laterale del capannone. Le immagini mostrano il responsabile mentre agisce in maniera determinata, rischiando persino di essere travolto dalle fiamme che si sono subito propagate con violenza.L’incidente ha avuto luogo lungo la strada Monti Lepini, e il negozio, gestito da unadi Priverno, era stato inaugurato da pochissimi giorni. Il colpo è stato devastante sia dal punto di vista economico che morale per i proprietari.undi Frosinone perDolosoLe indagini degli investigatori si sono concentrate sull’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza, che sono state determinanti per identificare il colpevole.