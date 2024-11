Metropolitanmagazine.it - Francesco Cicchella, ecco chi è la fidanzata (famosa): “Sono molto orgoglioso di lei”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classe 1989,sin da piccolo nutre una forte passione per il teatro e per la musica e, crescendo, frequenta il Conservatorio dove studia Jazz in modo professionale. Debutta in TV nel 2007 a Cominciamo bene, mostrando il suo talento come cantante e imitatore. Con il duo Doppia Coppia entra nel cast di Made in Sud nel 2009, conquistando il pubblico con parodie di celebri artisti. Nel 2015 vince Tale e Quale Show e nel 2016 recita nel film Vita, cuore, battito . Dal 2018 al 2022 partecipa a programmi come Stasera tutto è possibile, Enjoy e Honolulu . Nel 2022 presenta imitazioni di Achille Lauro e Cesare Cremonini in Only Fun su Nove e porta in scena lo spettacolo Cic to Cic. In virtù del suo successo a Tale e Quel Show,vanta un rapporto speciale con Maria De Filippi, che lo ha invitato in diverse occasioni ad Amici.