Iltempo.it - Ferazzoli (Giornaliste Italiane): "La nostra associazione non può mancare in vista del 25 novembre"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia) Roma, 232024 Questo evento è organizzato da noi, un'didonne nata poco meno di un anno fa. L'abbiamo voluta dedicare ad una collega che circa venti anni fa è stata uccisa dal suo ex fidanzato. Per noi era una cosa importante, non potevamoun appuntamento come il 25. Siamo nate anche per questo. Lo diremo sempre, a gran voce" così la giornalista Paola, presidente dell', a margine della conferenza "Maria Rosaria Rosaria e le altre, vite spezzate dal non amore" tenutasi presso la Sala Nassirya del Senato. Il convegno organizzato da. Fonte: Agenzia/ Alexander Jakhnagiev