Lanazione.it - Estra, prosegue la rivoluzione. Via anche Childs, arriva Kemp

Il restyling del roster biancorosso. Dopo l’addio di Luka Brajkovic è toccato a Elijah Chidls abbandonare il Pistoia Basket e non è detto che si tratti dell’ultima partenza dal momento che Michael Forrest rimane sotto osservazione. La società, dopo la rescissione consensuale del contratto con il lungo americano, ha individuato in Mauriceil suo sostituto. Con l’arrivo dil’ha ancora a disposizione due visti da poter spendere sul mercato degli extracomunitari, oltre a poter agire per quanto riguarda giocatori comunitari o che abbiano giocato almeno cinque partite nel campionato italiano., nato a Miami (Florida) il 2 febbraio 1991, 203 centimetri per 86 chilogrammi, dopo aver frequentato la high school alla Miami Dade Christian Academy ha trascorso la carriera al college fra Alabama, ancora Miami Dade e East Carolina, concludendo il percorso universitario nel 2013 con una stagione da 20.