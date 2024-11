Ilrestodelcarlino.it - E’ morto l’ex costruttore edile. Guido Moretti: aveva 87 anni

Comunità in lutto per la scomparsa del87e viveva a Marischio. Ha vissuto gran parte della sua vita nella città della carta. La camera ardente è all’obitorio dell’ospedale Profili dove già ieri in tanti si sono recati per un ultimo, commosso, saluto. E oggi pomeriggio alle 15 saranno celebrati i funerali alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Marischio, poi la sepoltura sarà effettuata nel cimitero della frazione. I familiari in segno di vicinanza non chiedono fiori, ma offerte per "Casa Emilia Fondazione Policlinico Sant’Orsola". In tanti, nelle ultime ore, lo hanno ricordato con affetto come "una persona mite, disponibile con tutti, sempre attento ai bisogni della comunità".imprenditoreera stimato nel suo lavoro e nella vita.