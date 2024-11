Ilfattoquotidiano.it - Costituente M5s, gli attivisti: “È ora di archiviare Grillo e il doppio mandato”. Divisi su una possibile alleanza con il Pd

Il quorum è stato raggiunto durante la prima giornata di ‘Nova’, l’assembleadel Movimento 5 Stelle, in corso al Palazzo dei Congressi a Roma. Glisui vari temi oggetto delle votazioni, i cui risultati verranno annunciati nel pomeriggio di domenica, si esprimono e si dividono. Troviamo ad esempio alcuni favorevoli al cambio del nome del partito guidato da Giuseppe Conte per “per ripartire da capo, da zero”. La totalità degli intervistati sono a favore del superamento del limite dei due mandati. Molti sono favorevoli all’inserimento delper singola carica in cui ci si candida per “non disperdere le competenze acquisite”. Su ruolo e poteri del garante, arrivano prese di posizione nette: “E’ ora di”, “la balia per un’intera comunità è un ruolo superato, per il M5s è giunta l’ora della maturità”; “ha contribuito a fondarlo, ora distrugge, via”.