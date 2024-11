Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, l’Italia è finale: Australia battuta. Sinner una sentenza, Berrettini un lottatore: “Sono felicissimo”. Ultimo ostacolo l’Olanda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un anno dopo, il risultato non cambia: Italia batte2-0. Gli azzurri del tennisdi nuovo indi. Questa vittoria però ha il sapore del riscatto, soprattutto per Matteo: dopo anni di sofferenze, critiche e delusioni, il 28enne romano torna definitivamente protagonista. È lui a vincere il match decisivo, quello infinito contro Thanasi Kokkinakis, che portain vantaggio per 1 a 0. Poi ovviamente c’è Jannikche non delude mai: batte Alex De Minaur e completa l’opera. Oggii due campioni-amici i trascinatori e i volti deldi2024. Il capitano Filippo Volandri ha deciso di affidarsi a loro, fin dal doppio decisivo nei quarti contro l’Argentina. Insieme hanno portatoin: adesso di fronte c’è. L’per tenere l’Insalatiera in Italia e per firmare uno storico bis.