Iltempo.it - Conte nel mirino, all'assemblea del M5s parte la contestazione

Leggi su Iltempo.it

La coda, lunghissima, poi lastazione, e infine il raggiungimento del quorum. Sono queste le tre istantanee che restituisce il primo giorno di Nova, l'costituente del Movimento 5 stelle, quella che potrebbe cambiare il volto della creatura pentastellata per sempre, o almeno per i prossimi anni. Di Beppe Grillo, tra gli oltre 3500 simpatizzanti che dalle 13 si mettono in fila per entrare al Palazzo dei Congressi, a Roma, nessuna traccia. In compenso un gruppetto di suoi proseliti, 'I figli delle stellè e altre sigle, riesce a fare irruzione, e prende la parola proprio nel momento in cui Giuseppesi affaccia per la prima volta sul palco.«Dimissioni, dimissioni», gridano i ventistatori con la maglietta con la faccia del garante e di Gianroberto Casaleggio. Ma nessun problema.