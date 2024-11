Ilrestodelcarlino.it - Attila, via Scalabroni. Questa sera in panchina ci sarà Andrea Peverada

Terremoto all’interno dell’Junior Basket: Nicolanon è più il coach della squadra portorecanatese, che è stata affidata temporaneamente all’assistente allenatore(foto). Elui a guidare il team nell’incontro previsto staalle 21.15 sul parquet del palas Medi, dove l’Junior Basket affronterà l’Olimpia Castello per l’undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale. Alla fine è stata"la soluzione radicale" annunciata l’altro giorno tra le righe dal presidente Giuseppe Pierini, che si era detto arrabbiato per le ultime prestazioni negative della sua squadra. "Di comune accordo, allenatore e società hanno deciso di concludere l’esperienza sulladella prima squadra – ha scritto la società in una nota –. Ringraziamo il coach Nicoladel prezioso lavoro svolto sino ad oggi e per gli importanti traguardi raggiunti: rimarrà per sempre nella storia sportiva di Porto Recanati.