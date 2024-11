Spazionapoli.it - Allarme a Napoli per la ‘bomba Sinner’: “C’è un rischio che lo rende ancora più pericoloso”

sono già scattate le prime operazioni anti – botti illegali: tra gli ordini più pericolosi e temuti in vista delle festività natalizie, spunta la nuova “bomba Sinner”.Alle porte delle festività Natalizie, a, come ormai per ogni anno, scatta l’per i botti illegali. Una vera e propria emergenza, che si aggiunge a quanto di triste è accaduto nei giorni scorsi nella provincia – precisamente a Ercolano -, dove una fabbrica abusiva di botti è esplosa, mietendo purtroppo tre vittime giovanissime. Tale tragedia sembra però non fermare il traffico di botti illegali all’ombra del Vesuvio, così come dimostrato dalle prime operazioni condotte dalle Forze dell’Ordine nelle ultime ore.Dopo la bomba Kvara e la bomba Scudetto, senza dimenticare la storica bomba Maradona, ecco che spunta anche per quest’anno la bomba dedicata a Jannik Sinner, numero uno del tennis nel mondo e fresco di vittoria alle ATP Finals di Torino.