24 cantanti non bastano la mossa di Carlo Conti | ecco come cambia Sanremo

allunga il brodo sanremese. I big in gara sul palco dell'Ariston non saranno solo 24,aveva inizialmente annunciato, ma qualcuno in più. Di fatto un riavvicinamento alla formula Amadeus. L'emergenza di share che, di questi tempi, non risparmia nemmeno i più grandi, deve aver messo un po' in allerta anche, di ritorno al Festival della canzone italiana in programma dall'11 al 15 febbraio prossimi, già spostato avanti di una settimana per non andare in competizione con le prime serate calcistiche di Coppa Italia firmate Mediaset. Dopo il calendario, però, a tormentare i sonni di Reci si mette anche l'orologio. «Ascoltare i big è difficilissimo. Questi giorni sono quelli nei quali devo scegliere i protagonisti che sono il succo del Festival. E sono giorni difficili.