Verona-Inter Inzaghi con la Thu-La Zanetti con Tengstedt | probabili e orari tv

Bologna, 22 novembre 2024 – Archiviata la terza sosta autunnale per le nazionali, riparte il campionato e lo fa con un anticipo della tredicesima giornata tra. Le due squadre giocheranno sabato 23 novembre alle 15 allo stadio Bentegodi, dove i nerazzurri cercheranno di tenere il ritmo delle squadre di testa, mentre gli scaligeri andranno a caccia di un risultato utile nella lotta salvezza.staziona in seconda posizione, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio, a meno uno dal Napoli di Conte, che ha evitato di farsi sorpassare pareggiando proprio a San Siro e graziato dal rigore ciccato dal dischetto da Calhanoglu. Il turco, peraltro, sarà quasi certamente assente aper un problema muscolare. Non c’è lesione, madovrebbe usare massima precauzione e tenerlo a riposo.