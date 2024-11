Un altro caso Regeni o Zaky? Attore porno italiano arrestato in Egitto

Leggi su Dayitalianews.com

“Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Aiutatemi, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare”. Così la madre di Elanain Sharif, il 44enne cittadinoin. L’appello è stato diffuso attraverso l’Ansa dal legale della famiglia, l’avvocato Alessandro Russo.“E’ stato messo in carcere appena siamo arrivati in aeroporto. Non posso sapere come sta perché non riesco a parlarci e sono molto preoccupata”. La donna ha spiegato che il “figlio ha subito tre interventi alla schiena, l’ultimo 30 giorni fa a Londra”, spiega la madre dall’. “E’ una vicenda che inevitabilmente ci riporta ai casi di. Sono andati al Cairo dove hanno un appartamento, erano lì per commissioni come avevano fatto tante altre volte ma appena arrivato è stato bloccato e gli hanno sequestrato il passaporto”, afferma Russo.