Tathiana Garbin | Viviamo in una società patriarcale In Italia siamo ancora indietro

“Purtroppoin una, non solo nello sport, il ruolo della donna non si è mai affermato. Per questo l’esempio di giovani donne che ce l’hanno fatta e hanno un salario elevato è importante per le nuove generazioni”. Lo ha detto il capitano della BJK Cup e della nazionale di tennis femminile,, in un’intervista a La Stampa due giorni dopo il capolavoro delle azzurre a Malaga: “In, è una lotta che va continuata fino a quando ci sarà più spazio per le donne. Nel tennisa buon punto, ma non dobbiamo fermarci. Grazie allo sponsor oggi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup c’è lo stesso prize money, come negli Slam. Nei Masters 1000 ci stiamo arrivando, il problema è soprattutto a medio-basso livello. Inla Fitp sta accanto alle ragazze, affiancando loro guide importanti, in altre nazioni fior di giocatrici non possono permettersi lo stesso percorso”.