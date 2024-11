Strage durante una vacanza | 6 turisti bevono shot e poi si sentono male Drink avvelenati?

Leggi su Dayitalianews.com

Sale a 6 il numero deimorti in un villaggio nel Laos, a Vang Vieng, dopo aver consumatoforse contaminati da metanolo, una sostanza che può essere letale e che è spesso presente nei prodotti alcolici di contrabbando. Questa è almeno la teoria sulla quale stanno lavorando le autorità locali.LadiL’ultima vittima di quella che è stata definita una veraè Holly Bowles, 19enne morta in ospedale a Bangkok dopo aver trascorso 10 giorni in coma. Ieri invece è toccato a Simone White, avvocato 28enne inglese originario del Kent, anche lui deceduto dopo aver ingerito dell’alcol. In totale le vittime sono 6: due danesi, due australiani, un americano e un britannico, morti tutto dopo aver pernottato nella localitàca di Vang Vieng, nel Laos.Il Foreign Office britannico ha comunicato che il metanolo, sostanza incolore e limpida, quindi anche difficile da individuare, può provocare ubriachezza e viene usato illegalmente per fabbricare repliche contraffatte di importanti brand di alcolici e di liquori locali.