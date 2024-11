Dilei.it - Sei sicuro di essere un onnivoro responsabile?

Leggi su Dilei.it

I temi delle scelte alimentari e della sostenibilità sono centrali in quest’epoca in cuiunè possibile, ma richiede qualche sforzo. Le nuove abitudini alimentari e l’accessibilità dio alcuni alimenti hanno contaminato la nostra tradizione gastronomica allontanandoci dalla tanto celebrata Dieta Mediterranea che ha fatto per secoli di noi e delle popolazioni che affacciano su questo mare un’ispirazione per il mondo intero. Sì, il perfetto equilibrio tra vegetali, latticini, proteine vegetali e animali che avevamo raggiunto con millenni di storia è stato cancellato da un secolo di industria. E adesso?Il dilemma dell’Nel 2018 Michael Pollan pubblica un saggio che si chiama appunto Il Dilemma dell’, un testo molto interessante in cui tratta il tema dell’alimentazione da un punto di vista particolare.