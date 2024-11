Biccy.it - Sanremo 2025, sette big praticamente certi: i nomi fatti in Rai

Leggi su Biccy.it

Carlo Conti ha anticipato di un giorno il grande annuncio per i big del Festival di. La lista completa verrà svelata il primo dicembre al Tg 1 nell’edizione delle 13:30. Ieri però Luca Dondoni a La Volta Buona ha datoal 90%. Secondo il famoso giornalista a febbraio sul palco del teatro Ariston rivedremo Fedez, Francesca Michielin e Rose Villain, ma ci saranno anche i debutti di Tony Effe, Emis Killa, Serena Brancale e Anna Pepe.“Siamo vicini all’annuncio e i giochi a livello discografico sono. Quindi posso fare deisenza paura di essere smentito. Chi ci sarà? Anche se non c’avete pensato mai, ma ci sarà Serena Brancale, poi il ritorno di Rose Villain e aggiungo Francesca Michielin. E poi ci sono deicaldi sicuri al 90%, parlo di Emis Killa, per lui sarebbe la prima volta e poi Fedez! Poi vi faccio un altro nome, Tony Effe.