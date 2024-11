.com - Roma, la banda dei Robin Hood colpisce ancora: blitz contro l’invasione del b&b

Leggi su .com

Torna in azione ladei, gli attivistiil ‘giubileo dei ricchi’ edei b&b a. Dopo ildi un mese fa, il gruppo ha ripreso il sabotaggio dei lucchetti con le chiavi per gli appartamenti degli affitti brevi lasciati fuori dai palazzi per i turisti in visita nella Capitale., ladeidel b&bArmati di colla e tronchesi gli attivisti anonimi sono entrati in azione nella notte al Pigneto, Ostiense, Monti, Aurelio, Monteverde, tagliando le fascette con cui vengono posizionati i locker per i check-in e incollando alcuni lucchetti. Hanno quindi lasciato ai cittadini le istruzioni fai da te per il sabotaggio.Istruzioni per i cittadiniUn’azione diversa da quella messa in atto alla fine di ottobre durante il primo“firmato” da messaggi di protestal’overtourism e un cappello verde con una piuma, come quello del celebre